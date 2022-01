Covid, Dal Ben (Azienda Ospedaliera): «Mancano 600 tra medici e sanitari positivi o sospesi»

«Mancano attualmente all'appello 600 appartenenti al personale medico-sanitario tra positivi e sospesi». A fornire il dato emblematico è Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

Personale

Nel corso del consueto punto stampa settimanale il dg Dal Ben affronta nel dettaglio la problematica: «Ci sono al momento 415 positivi di cui 152 tra medici del Policlinico di via Giustiniani e dell'ospedale Sant'Antonio a cui si aggiungono i medici universitari e gli specializzandi, oltre a 139 infermieri. I sospesi sono in calo invece, perché da 199 passiamo a 185 visto che ne sono rientrati 69».

Contagi e tamponi

L'attenzione di Giuseppe Dal Ben vira quindi sui contagi, dei quali afferma: «Da tre giorni assistiamo a una discesa della curva, il ribasso c'è». Ed è comprovato anche dall'abbassamento della percentuale dei positivi rispetto ai tamponi refertati: «I nuovi casi sono 2.781 su 17.189 test analizzati, ovvero il 16,2% contro il 18,5% della scorsa settimana. Divisi per fasce di età abbiamo: 497 casi da 0 a 14 anni, 541 casi da 15 a 29 anni, 517 casi da 30 a 44 anni, 819 casi da 45 a 65 anni e 407 tra gli Over 65».

Omicron

L'altra novità riguarda i sequenziamenti: «Se fino a settimana scorsa quasi si equivalevano ora è la variante Omicron a predominare con l'80% rispetto alla Delta».

Ricoveri

Il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera vira poi sui ricoveri: «Questa settimana ne abbiamo avuti 53, meno rispetto alle ultime settimane ma comunque tanti. Al momento ci sono 172 pazienti ricoverati di cui 93 in area medica, 7 in area chirurgica, 11 in Pediatria, 35 in terapia subintensiva e 26 in terapia intensiva, e in quest'ultimo reparto abbiamo 18 non vaccinati. I "Covid per caso", ovvero quelli che entrano in ospedale per altri motivi scoprendo grazie al tampone di essere positivi, sono 60 su 172, vale a dire il 35%».