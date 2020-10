Covid, il bollettino di questa domenica

Anche questa domenica arriva puntuale il bollettino di Azienda Zero sui contagi da Covid 19. Sono 9.509 le persone in isolamento domiciliare in regione, 2.693 di loro sono positive. Nella provincia di Padova ci sono 1.092 persone in isolamento domiciliare di cui 320 sono positivi, 163 sono viaggiatori, 586 come contatti, 23 per altri motivi non specificati. Di tutte queste persone in isolamento, solamente due hanno sintomi che richiamano al Covid19.

