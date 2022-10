Covid, impennata di casi e ricoveri. Dal Ben: «Rilevata anche la variante Centaurus»

«La situazione è sotto controllo, ma abbiamo sempre le antenne dritte»: Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, prova ad abbassare il livello di preoccupazione. I numeri, però, parlano chiaro: nell'ultima settimana le positività al Covid e i ricoveri sono aumentati in maniera a dir poco importante.

Covid

Il bollettino quotidiano di Azienda Zero segna 8.717 alla voce "Casi attualmente positivi" nel Padovano: un simile dato non si riscontrava dallo scorso 11 agosto. Per non parlare dei ricoveri: sono 103 in tutta la provincia, di cui 68 in Azienda Ospedaliera, con Dal Ben che in merito puntualizza: «Mercoledì scorso, quindi sette giorni fa, erano 34 i posti letto occupati, ovvero la metà di oggi». L'attività ospedaliera, tuttavia, non sta subendo rallentamenti «nonostante al momento - spiega sempre Dal Ben - abbiamo anche 144 membri del personale medico-sanitario positivi». Il direttore generale chiude con un'altra "rivelazione": La variante predominante resta l'Omicron 5, ma Dal Ben rivela che in Azienda Ospedaliera è stato rilevato anche un caso di Centaurus (l'ultima temuta sottovariante), e neanche recentemente: «L'Omicron 5 è la variante predominante, ma lo scorso primo settembre abbiamo riscontrato su un 74enne anche un caso di Centaurus (nuova sottovariante, ndr)».