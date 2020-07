Basilica Santa Giustina: un caso di Covid tra i monaci, sospese le messe

Un caso di Covid all'interno dei frati della basilica di Santa Giustina ha fatto bloccare in via precauzionale l'attività all'interno del monastero. A diffondere per prima la notizia è stato il Mattino di Padova. La voce ha trovato conferma in una locandina apparsa sul sito della basilica in cui i frati spiegano la decisione.

Basilica aperta

«Dal 17 al 31 luglio 2020 restano sospese tutte le celebrazioni in Basilica con i fedeli. Il motivo è semplice e corrisponde ad un protocollo di sicurezza: la comunità monastica si trova in quarantena precauzionale (stiamo tutti bene). Assicuriamo la preghiera per ciascuno e per le intenzioni affidateci. Resta normalmente aperta la Basilica per la preghiera personale. In questo periodo non possiamo assicurare la normale presenza in chiesa; anche per il sacramento della riconciliazione invitiamo a recarsi presso altre chiese cittadine. Appena possibile riprenderemo le celebrazioni secondo l’orario estivo».