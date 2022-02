Vaccini anti-Covid, chiude lunedì 14 febbraio il padiglione 8 della Fiera di Padova

Stop alle vaccinazioni al padiglione 8 della Fiera da lunedì 14 febbraio: questa la decisione presa dall'Azienda Ospedaliera di Padova «essendo le richieste vaccinali compatibili con la permanenza sul sedime della Fiera del solo Padiglione 6, gestito dall’Ulss 6 Euganea».

Chiusura

Questa la motivazione fornita dalla stessa Azienda Ospedaliera, che sottolinea come «Resta invece invariata e attiva la campagna vaccinale presso gli ambulatori (anche pediatrici) dell’ospedale di Padova, rivolta soprattutto ai pazienti e alle persone con particolari fragilità». Afferma in merito il direttore generale Giuseppe Dal Ben: «Abbiamo compiuto la nostra missione. Ringrazio tutti i sanitari, i medici ed i volontari che in pochissimo tempo si sono resi disponibili alla riapertura del Padiglione 8 e ad un lavoro incessante di vaccinazione, a supporto della sanità territoriale. Anche grazie ai loro sforzi Padova, prima in Veneto, ha superato il traguardo delle 2 milioni di dosi erogate. Dopo aver vaccinato la maggior parte dei cittadini con la terza dose, la campagna continua puntando a raggiungere un numero sempre maggiore di persone. Grazie al vaccino le strutture dell’ospedale hanno resistito molto bene a quest’ondata di contagi, arginando le conseguenze del Covid».