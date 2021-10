Il Covid avanza tra le Terme e i Colli: tra i positivi anche 11 alunni di una scuola elementare

L'attenzione focalizzata sul bacino termale consente di individuare nuovi focolai: non ci sono solo i quattro anziani di Torreglia ricoverati in terapia intensiva a preoccupare l'area ai piedi dei Colli Euganei.

Scuola

L'UIss 6 Euganea rende infatti noto che undici studenti della scuola elementare "Edmondo De Amicis" di Tramonte di Teolo sono risultati positivi al Covid, con tutti gli alunni dell'istituto che verranno sottoposti a tampone per verificare la presenza di eventuali ulteriori positività.

Alberghi

Ma non solo: grazie all'indagine epidemiologica compiuta dal Sisp - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea sono stati individuati 19 turisti (in particolare stranieri) che hanno alloggiato o alloggiano tuttora in quattro hotel di Abano Terme.