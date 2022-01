Covid, il virus attacca i bambini: «Mai avuto così tanti positivi ricoverati in Pediatria»

«Stiamo assistendo a un'importante crescita dei contagi, con la fascia pediatrica particolarmente colpita». Vengono quasi i brividi ad ascoltare i dati snocciolati nel punto stampa congiunto di venerdì 21 gennaio da Azienda Ospedaliera e Ulss 6 Euganea e relativi alla correlazione tra Covid e bambini.

Liviana Da Dalt

Perché bastano i numeri forniti dalla professoressa Liviana Da Dalt, direttrice del Dipartimento della salute della donna e del bambino dell'ospedale di Padova, per capire che qualcosa non va: «Al momento abbiamo 16 piccoli pazienti Covid in Pediatria: in due anni di pandemia non ne avevamo mai avuti così tanti tutti insieme. La loro età media è di cinque anni e mezzo: di questi nove sono sintomatici, mentre 7 sono "Covid per caso", ovvero entrati in reparto in quanto gravati da altri problemi di salute e risultati poi positivi al tampone. Inoltre nove dei 16 pazienti hanno più di cinque anni ma nessuno di loro ha anche solo iniziato il proprio ciclo vaccinale nonostante la maggior parte dei loro genitori sia vaccinata. I ricoveri stanno salendo: a dicembre 2021 ne abbiamo registrati 30, mentre nei primi giorni di gennaio 2022 siamo già a quota 39 e ci aspettiamo di arrivare a 50 a fine mese».

Aldo Mariotto

Al dottor Aldo Mariotto, direttore sanitario dell'Usl 6 Euganea, spetta invece l'aggiornamento sui contagi, altrettanto emblematico: «Nell'ultima settimana nel Padovano sono stati rilevati circa 21.300 nuovi casi, e di questi quasi 6.000 riguardano minorenni, ovvero il 28% rispetto al totale». Ecco dunque che la vaccinazione assume ancor più valore: «Per quanto riguarda la fascia 5-11 in un mese il 30,3% ha ricevuto almeno una dose, mentre il 12% ha completato il proprio ciclo. Nel range 12-19 anni, invece, la percentuale di coloro ai quali sono state somministrate due dosi è del 79,3%».