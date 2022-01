Covid, l'aggiornamento di domenica 30 gennaio: Padova terza provincia per numero di contagi

Nella mattinata di domenica 30 gennaio 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 30 gennaio 45.071 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 215.378 (+1.981 rispetto a ieri), con 2.075 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 168.232 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 300 di cui 45 in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 30 gennaio i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 250.755 con 1.480 ricoverati attualmente positivi di cui 160 in terapia intensiva. Sono invece 28.055 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 9.255 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus. Quella di Verona (56.861 casi su 219.907 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Vicenza (45.767 casi su 201.375 totali), Padova (45.071 casi su 215.378 totali), Treviso (40.956 casi su 213.114 totali), Venezia (32.584 casi su 181.459 totali), Rovigo (10.120 casi su 46.359 totali) e Belluno (7.850 casi su 45.283 totali) mentre 5.326 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 18.029 hanno il domicilio fuori dal Veneto.