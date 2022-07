Covid, l'aggiornamento di lunedì 4 luglio: quasi 120 ricoverati negli ospedali del Padovano

Nella mattinata di lunedì 4 luglio 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 4 luglio 14.637 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 366.587 (+258 rispetto a ieri), con 2.382 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 349.568 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 118 di cui otto in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 4 luglio i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 80.089 con 551 ricoverati attualmente positivi di cui 23 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 732 di cui 32 in terapia intensiva). Sono invece 35.229 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.472 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 14.817 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (14.637 casi su 366.587 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Treviso (13.068 casi su 343.097 totali), Venezia (12.779 casi su 315.050 totali), Vicenza (12-489 casi su 329.578 totali), Verona (11.099 casi su 341.761 totali), Rovigo (3.298 casi su 78.847 totali) e Belluno (2.931 casi su 70.523 totali) mentre 9.334 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 29.115 hanno il domicilio fuori dal Veneto.