Covid, l'aggiornamento di lunedì 11 luglio: salgono i positivi, scendono i ricoveri

Nella mattinata di lunedì 11 luglio 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 11 luglio 17.423 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 379.123 (+371 rispetto a ieri), con 2.393 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 359.307 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 137 di cui dieci in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 11 luglio i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 98.190 con 680 ricoverati attualmente positivi di cui 30 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 891 di cui 39 in terapia intensiva). Sono invece 35.509 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.517 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 14.871 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (17.423 casi su 379.123 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Vicenza (16.797 casi su 340.449 totali), Treviso (15.860 casi su 354.150 totali), Venezia (15.719 casi su 325.644 totali), Verona (13.841 casi su 351.282 totali), Rovigo (4.237 casi su 81.597 totali) e Belluno (3.644 casi su 72.713 totali) mentre 9.579 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 30.225 hanno il domicilio fuori dal Veneto.