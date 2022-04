Covid, l'aggiornamento di venerdì 15 aprile: superate le 305mila positività nel Padovano da inizio pandemia

Nella mattinata di venrdì 15 aprile 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 15 aprile 13.769 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 305.582 (+1.234 rispetto a ieri), con 2.284 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 289.529 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 128 di cui 6 in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 15 aprile i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 78.010 con 635 ricoverati attualmente positivi di cui 21 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 927 di cui 43 in terapia intensiva). Sono invece 32.479 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.124 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 14.309 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (13.769 casi su 305.582 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Vicenza (13.705 casi su 278.573 totali), Venezia (13.290 casi su 262.735 totali), Treviso (12.119 casi su 288.319 totali), Verona (11.061 casi su 292.437 totali), Rovigo (3.452 casi su 65.890 totali) e Belluno (2.565 casi su 60.219 totali) mentre 6.617 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 24.910 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

Vaccini

Di seguito il report della Regione Veneto con il numero totale di dosi di vaccino somministrate dall'inizio della campagna a oggi a Padova e nel Veneto (dato aggiornato alle ore 23.59 di giovedì 14 aprile):