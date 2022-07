Covid, l'aggiornamento di martedì 19 luglio: oltre 2.500 nuovi positivi in un solo giorno

Nella mattinata di martedì 19 luglio 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 19 luglio 17.970 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 393.779 (+2.535 rispetto a ieri), con 2.414 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 373.395 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 140 di cui sei in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 19 luglio i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 106.527 con 780 ricoverati attualmente positivi di cui 36 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 1.047 di cui 49 in terapia intensiva). Sono invece 35.964 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.589 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 14.953 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Vicenza (19.294 casi su 354.002 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Padova (17.970 casi su 393.779 totali), Venezia (16.738 casi su 338.671 totali), Treviso (16.533 casi su 367.476 totali), Verona (15.423 casi su 363.393 totali), Rovigo (4.808 casi su 83.908 totali) e Belluno (4.210 casi su 75.460 totali) mentre 9.929 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 31.501 hanno il domicilio fuori dal Veneto.