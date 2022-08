Covid, l'aggiornamento di venerdì 19 agosto: meno di 7mila padovani attualmente positivi

Nella mattinata di venerdì 19 agosto 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 19 agosto 6.877 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 421.700 (+597 rispetto a ieri), con 2.441 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 412,382 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 112 di cui sei in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 19 agosto i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 53.741 con 558 ricoverati attualmente positivi di cui 25 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 892 di cui 39 in terapia intensiva). Sono invece 37.807 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.806 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 15.285 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Vicenza (10.746 casi su 379.854 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Treviso (7.185 casi su 393.674 totali), Padova (6.877 casi su 421.700 totali), Verona (6.138 casi su 388.667 totali), Venezia (6.330 casi su 364.691 totali), Rovigo (2.878 casi su 92.704 totali) e Belluno (1.687 casi su 81.215 totali) mentre 10.712 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 33.798 hanno il domicilio fuori dal Veneto.