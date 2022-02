Covid, l'aggiornamento di martedì 22 febbraio: scendono a 12 i posti letto occupati in terapia intensiva

Nella mattinata di martedì 22 febbraio 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 22 febbraio 11.383 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 246.259 (+1.284 rispetto a ieri), con 2.181 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 232.695 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 162 di cui 12 in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 22 febbraio i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 69.007 con 826 ricoverati attualmente positivi di cui 55 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 1.305 di cui 103 in terapia intensiva). Sono invece 30.114 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 9.719 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 13.750 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Verona (13.848 casi su 249.847 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Venezia (11.786 casi su 209.459 totali), Padova (11.383 casi su 246.259 totali), Vicenza (10.357 casi su 230.430 totali), Treviso (9.071 casi su 242.127 totali), Rovigo (2.633 casi su 53.160 totali) e Belluno (2.306 casi su 51.625 totali) mentre 5.365 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 20.984 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

Vaccini

Di seguito il report della Regione Veneto con il numero totale di dosi di vaccino somministrate dall'inizio della campagna a oggi a Padova e nel Veneto (dato aggiornato alle ore 23.59 di lunedì 21 febbraio):