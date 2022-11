Covid, l'aggiornamento di martedì 22 novembre: oltre 1.600 nuovi positivi in 24 ore

Nella mattinata di martedì 22 novembre 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 22 novembre 12.160 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 490.741 (+1.622 rispetto a ieri), con 2.533 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 476.048 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 183 di cui dieci in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 22 novembre i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 60.303 con 844 ricoverati attualmente positivi di cui 30 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 1.290 di cui 49 in terapia intensiva). Sono invece 41.996 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 11.238 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 15.885 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (12.160 casi su 490.741 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Vicenza (8.379 casi su 443.901 totali), Treviso (8.250 casi su 452.768 totali), Venezia (7.992 casi su 423.000 totali), Verona (6.642 casi su 444.054 totali), Rovigo (3.576 casi su 109.773 totali) e Belluno (1.371 casi su 95.836 totali) mentre 12.071 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 37.727 hanno il domicilio fuori dal Veneto.