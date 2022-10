Covid, l'aggiornamento di martedì 25 ottobre: 2.500 morti nel Padovano da inizio pandemia

Nella mattinata di martedì 25 ottobre 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 25 ottobre 9.501 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 466.569 (+1.361 rispetto a ieri), con 2.500 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 454.568 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 155 di cui sette in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 25 ottobre i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 58.124 con 809 ricoverati attualmente positivi di cui 30 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 1.144 di cui 40 in terapia intensiva). Sono invece 40.409 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 11.074 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 15.657 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (9.501 casi su 466.569 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Vicenza (8.731 casi su 426.091 totali), Venezia (8.465 su 403.077 totali), Treviso (8.362 casi su 434.046 totali), Verona (6.740 casi su 427.842 totali), Rovigo (2.495 casi su 102.840 totali) e Belluno (2.113 casi su 91.976 totali) mentre 11.801 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 36.623 hanno il domicilio fuori dal Veneto.