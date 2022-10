Covid, l'aggiornamento di sabato 29 ottobre: oltre 470mila positivi da inizio pandemia

Nella mattinata di sabato 29 ottobre 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 29 ottobre 9.903 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 470.198 (+827 rispetto a ieri), con 2.503 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 457.792 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 139 di cui quattro in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 29 ottobre i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 56.073 con 735 ricoverati attualmente positivi di cui 26 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 1.081 di cui 33 in terapia intensiva). Sono invece 40.695 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 11.102 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 15.696 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (9.903 casi su 470.198 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Venezia (8.005 su 406.325 totali), Vicenza (7.879 casi su 428.620 totali), Treviso (7.833 casi su 436.947 totali), Verona (6.115 casi su 430.328 totali), Rovigo (2.616 casi su 103.775 totali) e Belluno (1.963 casi su 92.679 totali) mentre 11.825 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 36.823 hanno il domicilio fuori dal Veneto.