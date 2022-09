Covid, l'aggiornamento di venerdì 30 settembre: oltre 7mila attualmente positivi nel Padovano

Nella mattinata di venerdì 30 settembre 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 30 settembre 7.132 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 442.698 (+986 rispetto a ieri), con 2.473 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 433.093 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 70 di cui cinque in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 30 settembre i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 49.536 con 373 ricoverati attualmente positivi di cui 15 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 603 di cui 25 in terapia intensiva). Sono invece 39.261 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.943 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 15.482 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Vicenza (8.797 casi su 402.393 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Padova (7.132 casi su 442.698 totali), Treviso (6.896 casi su 412.167 totali), Verona (6.052 casi su 407.228 totali), Venezia (5.878 casi su 381.938 totali), Rovigo (1.998 casi su 97.202 totali) e Belluno (1.856 casi su 86.290 totali) mentre 11.343 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 35.155 hanno il domicilio fuori dal Veneto.