Covid: fine restrizioni, Zaia: «Mascherina si o no? Non alimentiamo inutili divisioni»

Il presidente del Veneto, intervenuto al Ca' Foncello di Treviso, raccomanda prudenza e a fronte dell'aumento dei contagi sottolinea che il virus è nella sua fase endemica. «Teniamo bene sul fronte ospedaliero. Ci sono 37 persone in terapia intensiva. Una situazione gestibile a fronte dei tanti contagi». Il Presidente si è espresso anche sul termine delle restrizioni, in particolare l'uso della mascherina. «Che non parta la battaglia tra chi indossa e chi no, la mascherina. Non abbiamo bisogno di conflitti sociali». Infine un inciso: «Il virus c'è ancora».