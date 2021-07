Covid, Ulss 6 Euganea: «Nuovo focolaio allo Sherwood Festival, positive almeno dieci persone»

Non che fosse inevitabile, ma il timore si è tramutato in realtà: l'Ulss 6 Euganea ha infatti annunciato la comparsa del primo focolaio legato a uno dei molti "giardini estivi" aperti in città.

Cluster

Stando a quanto affermato dalla dottoressa Ivana Simoncello, direttrice del Dipartimento di Prevenzione, il cluster «è scoppiato allo Sherwood Festival», manifestazione estiva che si tiene nel parcheggio dello stadio Euganeo. Sarebbero al momento una decina le persone positive, ed è in corso di esecuzione lo screenining per i contatti stretti segnalati. Gli altri focolai riguardano invece vacanzieri di rientro dall'estero, in particolare da Spagna e Grecia, i quali sono sotto monitoraggio e controllo al pari di quelli precedentemente notificati in centri estivi e sportivi. La dottoressa Simoncello, tornando sul cluster dello Sherwood Festival, ha inoltre aggiunto: «Nella prossima settimana temo un incremento di focolai legati a questi eventi». Il timore è che i maxischermi per le partite dell'Italia possano aver alimentato la diffusione della variante Delta.