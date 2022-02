Covid, due anni fa la morte di Adriano Trevisan, 77enne di Vo': fu la prima vittima italiana del virus

Un triste anniversario, doverosamente da ricordare per non dimenticare la lunga scia di dolore lasciata negli ultimi 24 mesi: il 21 febbraio 2020 all'ospedale di Schiavonia si spense Adriano Trevisan, 77enne di Vo', prima vittima italiana del Covid.

Covid

La notizia scosse non solo la provincia padovana, ma tutta Italia: nel giro di poche ore, infatti, si arrivò alla decisione di introdurre le prime zone rosse, mentre proprio a Vo' si mise in moto la macchina dello screening per tutta la popolazione, con Andrea Crisanti in prima linea. In due anni di Covid i dati nel Padovano parlano di 244.644 positivi totali e 2.173 decessi da quel fatidico 21 febbraio 2020, quando le nostre vite cambiarono per sempre.