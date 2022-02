Covid, padre 71enne muore a due settimane di distanza dal figlio 47enne: il dramma nell'Alta

Un legame spezzato dal Covid: Renzo Lovison, 71enne di Curtarolo positivo al Covid, è morto martedì 8 febbraio all'ospedale di Cittadella a due settimane di distanza dal figlio 47enne Marco, anch'esso ricoverato causa virus in terapia intensiva e già gravato da seri problemi di salute fin dalla nascita.

I fatti

A raccontarlo è "Il Gazzettino": Marco Lovison è spirato nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, gettando nello sconforto il padre Renzo, ex ferroviere che si è sempre dedicato anima e corpo al figlio, il quale oltre ai gravi problemi di salute doveva far fronte a una serie di allergie ai farmaci: per questo motivo non si era sottoposto al vaccino su decisione del padre, che a sua volta non si era immunizzato. Principalmente per un motivo, ovvero perché l'anno scorso aveva avuto una polmonite che lui riteneva essere Covid: era dunque convinto di aver sviluppato gli anticorpi, e dovendo accudire Marco aveva inizialmente rinviato la vaccinazione salvo poi decidersi a prenotarla. Il virus, però, ha anticipato l'inoculazione.