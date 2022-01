Covid, dal primo febbraio obbligo vaccinale per gli Over 50: sono 29mila i padovani non ancora in regola

Il gong sta per suonare, eppure c'è una fetta di "dissidenti" che sembra non preoccuparsene: basandosi sugli ultimi dati forniti sarebbero oltre 29mila gli Over 50 residenti nell'intera provincia che non hanno ancora provveduto alla vaccinazione nonostante da domani, martedì primo febbraio, per loro scatti l'obbligo.

Over 50 e vaccini

Eppure hanno avuto tempo per mettersi in regola, visto che l'annuncio è stato dato il 5 gennaio: da quel giorno, però, solo in 5.400 (su una popolazione Over 50 totale di 434.617 persone, ovvero il 48,6% dei padovani) hanno provveduto all'immunizzazione. Non solo dal primo febbraio i 29mila "no-vax" rischiano una multa di 100 euro, ma dal 15 febbraio tale sanzione salirà dai 600 ai 1.500 euro per i circa 24mila che lavorano e che dovranno obbligatoriamente presentare il Green Pass rafforzato.