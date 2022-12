Crisanti contro Palù: «Dire che il Covid è meno letale dell’influenza è analfabetismo sanitario»

Che tra i due non corra buon sangue è ormai risaputo. E questo episodio ne è la riprova: nuovo botta e risposta tra Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Partito Democratico, e Giorgio Palù, presidente dell'Aifa - Agenzia italiana del farmaco.

Crisanti contro Palù

Tutto nasce - come riporta "Il Mattino di Padova" - da un'intervista rilasciata sul "Corriere della Sera" da Palù, in cui afferma che il virus influenzale abbia ora un tasso di letalità maggiore rispetto al Covid. Crisanti, però, non ci sta, e ai microfoni di Radio Capital non usa certo mezze misure: «Palù dice che il Covid non è più una pandemia ma è diventato endemico? Ha scoperto l’acqua calda, ma cosa vuol dire? È chiaro che un virus nuovo dopo tre anni e con il vaccino cambia la propria trasmissibilità, ma non vuol dire che non sia più pericoloso: anche la tubercolosi è endemica, ma nei paesi in via di sviluppo è una delle malattie più gravi che ci siano. Palù afferma che il Covid è meno letale dell’influenza? È la prima volta che faccio polemica contro qualcuno, questa è una manifestazione di analfabetismo di sanità pubblica. Non si può dire qualcosa di genere, basta guardare ciò che sta succedendo in Cina senza il vaccino. Questa è disinformazione e penso anche un po’ di malafede».