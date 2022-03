Covid, positivo anche il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui

La curva dei contagi da Coronavirus è tornata a risalire prepotentemente in tutta la Regione, Padovano compreso. E ha colpito nuovamente un politico: dopo il sindaco Sergio Giordani, già tornato a Palazzo Moroni in quanto negativizzatosi in meno di una settimana, è infatti la volta di Fabio Bui, presidente della provincia di Padova nonché sindaco di Loreggia.

Ed esattamente come accaduto nel caso di Sergio Giordani, la notizia è stata comunicata da Fabio Bui sulla propria pagina Facebook con un messaggio stringato ma rassicurante: «Care e cari, da qualche ora anch'io sono risultato positivo al Covid dopo un tampone di controllo: sto bene e non ho sintomi a parte un forte raffreddore. Continuerò da casa la mia attività amministrativa, in contatto con tutti i collaboratori, in attesa del test di avvenuta negativizzazione». Per il presidente della Provincia, sempre molto attivo e impegnato, si prospettano almeno cinque giorni di isolamento casalingo prima di poter ritornare nel suo ufficio, sempre che il tampone di controllo risulti negativo.