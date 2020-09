Covid: primo caso di alunno positivo nel Padovano, classe e docenti in isolamento

Dopo i due casi nel Trevigiano, è notizia di giovedì pomeriggio, che una classe della scuola media Giotto di via del Carmine è finita in isolamento dopo che un alunno è risultato positivo al Coronavirus.

I tamponi

Il ragazzo lunedì, all'apertura dell'anno scolastico, è andato regolarmente a scuola ma il giorno seguente ha mostrato alcuni sintomi della malattia ed è stato sottoposto al test. Il risultato è arrivato giovedì nel primo pomeriggio e sono immediatamente scattati i protocolli sanitari. La classe è stata informata dall'Uls 6 Euganea così come sono state messe a conoscenza le famiglie e i docenti. Tutti potranno sottoporsi a tampone nella giornata di venerdì al distretto di via Temanza e tutti, compresi gli insegnanti che lunedì erano al lavoro, dovranno osservare l'isolamento per 14 giorni. Il comunicato dell'Uls è stato postato anche sulla pagina internet dell'istituto comprensivo.