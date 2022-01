Covid, Azienda Ospedaliera: «Aperti due nuovi reparti. In terapia intensiva 28 non vaccinati su 34»

«Siamo di fronte a un aumento che definire esponenziale è riduttivo, visto che abbiamo raggiunto livelli numerici impensabili». Non usa mezzi termini Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, per descrivere l'implacabile avanzata della quarta ondata Covid.

Contagi

Dal Ben parte da un raffronto numerico effettivamente impressionante: «Stando al bollettino di Azienda Zero i nuovi positivi rilevati nel Padovano nelle ultime 24 ore sono stati 3.580: ebbene, il 12 gennaio 2021, quindi esattamente un anno fa, erano 124». Tantissimi, dunque, i positivi, come comprovato anche dal dato dei tamponi: «Su 19.781 refertati nell'ultima settimana abbiamo riscontrato 3.273 casi, ovvero il 16,5% contro l'11,5% della settimana precedente. La fascia più colpita è quella dai 45 ai 65 anni con 965 positività, seguita dalle 829 della fascia 15-29 anni e dalle 717 della fascia 30-44 anni. La variante predominante? C'è un sostanziale pareggio tra Omicron e Delta».

Ricoveri

Al pari dei contagi crescono anche i ricoveri, con un doppio nuovo picco: «Nell'ultima settimana abbiamo ospedalizzato 62 persone, il che rappresenta un nuovo record, e al momento abbiamo 190 posti letto occupati: non avevamo ancora raggiunto un numero simile in questa quarta ondata, per questo siamo stati costretti ad aprire due nuovi reparti Covid in Chirurgia e Cardiologia per i cosiddetti "Covid per caso", ovvero quei pazienti che entrano in ospedale per un altro motivo ma sono positivi». Il dg Dal Ben fa quindi la suddivisione dei reparti: «Ci sono 52 ricoverati in area medica, 9 in Pediatria, 37 in Geriatria, 16 in Cardiologia, 3 in area chirurgica, 39 in terapia subintensiva e 34 in terapia intensiva: di questi 190 pazienti sono ben 110 quelli non vaccinati, e solo in terapia intensiva ne abbiamo 28 su 34». Numeri che hanno portato l'Azienda Ospedaliera ad aumentare la capacità di posti letto portandoli a quota 215.

Operazioni

Gli interventi chirurgici, inevitabilmente, sono calati di numero: «L'attività continua - spiega Dal Ben - ma ieri ad esempio ne sono stati realizzati 134 quando in media ne vengono fatti al giorno almeno 170».

Personale medico-sanitario

L'aggiornamento finale di Giuseppe Dal Ben è sul personale medico-sanitario: «I sospesi sono al momento 229, soprattutto infermieri e Oss, mentre i positivi al Covid sono 296 di cui 115 medici, 71 specializzandi, 35 operatori socio-sanitari ma anche 19 medici».