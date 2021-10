Covid, quattro persone ricoverate nel giro di poche ore in terapia intensiva: erano alla stessa festa

Un focolaio preoccupante, di quelli che non si vedevano da un po' di tempo: scoppia il caso delle quattro persone di età compresa tra i 70 e gli 80 anni (tre uomini e una donna, tutti vaccinati e due dei quali già gravati da patologie pregresse) ricoverate nel giro di poche ore in Terapia intensiva all'ospedale di Padova dopo aver partecipato la scorsa domenica in zona termale a un pranzo per festeggiare il 50esimo anniversario di matrimonio di una coppia di loro amici.

Ricoveri

Una vicenda che allarma l'Azienda Ospedaliera, che ha già provveduto a inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie i tamponi dei quattro pazienti per effettuare il sequenziamento, mentre spetterà all'Ulss 6 Euganea effettuare il tracciamento di tutti gli invitati alla festa per le nozze d'oro.