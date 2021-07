Covid, Azienda Ospedaliera: «Quattro nuovi ricoveri nelle ultime 36 ore, ma non siamo preoccupati»

«Siamo vigili, ma al momento non siamo preoccupati»: così Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, riassume l'andamento della pandemia tra i corridoi di via Giustiniani.

Nuovi ricoveri

Ed è una frase non di poco conto, visto che come sottolinea il dg Dal Ben «dopo una settimana tutto sommato tranquilla tra ieri e oggi abbiamo ricoverato quattro nuovi pazienti positivi al Covid, di cui uno in terapia intensiva». Giuseppe Dal Ben entra quindi nel dettaglio: «Nel reparto di Malattie infettivi abbiamo al momento ricoverate 8 persone, di cui 6 uomini e una donna: il più giovane ha 32 anni e il più anziano 86 anni, e di questi cinque non sono vaccinati mentre i restanti sono uno con ciclo completo di vaccino cinese e due con ciclo completo Pfizer, ma questi ultimi hanno circa 80 anni e hanno quadri pregressi gravi. In terapia intensiva ci sono invece due persone ricoverate, un uomo e una donna con età media di 69 anni. La variante predominante? La Delta, quella indiana per intenderci».

Vaccini liberi

il direttore generale Dal Ben chiude con un'importante notizia sui vaccini: «Chiunque si presenti al Padiglione 8 della Fiera anche senza prenotazione può ora ricevere liberamente la propria prima dose di vaccino, indipendentemente dall'età e a patto che non presenti controindicazioni».