Il sindaco Sergio Giordani positivo al Covid: l'annuncio su Facebook

«Care e cari, da qualche ora anche io sono risultato positivo al Covid dopo un tampone di controllo»: questo il messaggio apparso nella mattinata di giovedì 17 marzo dal sindaco di Padova Sergio Giordani.

Sergio Giordani

Aggiunge il sindaco Giordani: «Sto bene e non ho sintomi a parte un leggerissimo raffreddore, mi sono messo in isolamento e seguo tutti i protocolli previsti. Continuo a pensare che siamo fortunati ad aver avuto la possibilità di accesso in massa al vaccino così come siamo fortunati a poter contare su un sistema sanitario di grande qualità. Manteniamo tutti la prudenza perché il virus è ancora tra noi e dobbiamo continuare a gestirlo. Continuerò da casa la mia attività amministrativa per Padova in attesa del test di avvenuta negativizzazione. Grazie a tutte e tutti buona giornata a voi».