Covid, Dal Ben: «Ricoveri in calo, ma siamo preoccupati per i tanti contagi tra i bambini»

«Ci sono tante luci e poche, pochissime ombre». Riassume così Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera, la situazione Covid in città.

Contagi e tamponi

La sua analisi parte dai dati legati ai contagi: «Nel Padovano abbiamo 10.367 persone attualmente positive in meno rispetto alla scorsa settimana, tanto che l'incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti nella nostra provincia è di 1.914,32 contro i 2.398 di sette giorni fa, e le previsioni parlano di un calo che continuerà anche nelle prossime settimane. La variante? Ormai l'Omicron è presente nel 96% dei campioni testati». Buone notizie anche per quanto riguarda i tamponi: «Su 13.894 refertati abbiamo rilevato 1.849 nuovi casi, vale a dire il 13,4% contro il 16,2% della scorsa settimana: di questi 521 riguardano la fascia dai 45 ai 65 anni, seguita a ruota dal range 0-14 con 402 positività».

Ricoveri

Il dg Dal Ben passa quindi al capitolo dei ricoveri Covid: «Al momento sono 156 i posti letto occupati, di cui 87 in area medica, 7 in area pediatrica, 3 in area chirurgica, 33 in terapia subintensiva e 26 in terapia intensiva. A livello generale siamo in calo costante, ma anche nell'ultima settimana abbiamo comunque ricoverato 56 persone di cui 13 bambini, ed è proprio questa importante presenza in area pediatrica che rappresenta un'ombra in mezzo a tante luci».

Covid e bambini

Spetta quindi alla professoressa Liviana Da Dalt, direttrice del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino dell'Azienda Ospedaliera di Padova, fare il punto in merito: «Effettivamente di luci in Pediatria se ne vedono ancora poche, visto che il numero di nuovi casi è sempre molto alto: solo a gennaio, ad esempio, abbiamo comprovato 300 positività quando il mese precedente avevamo raggiunto quota 98. Per non parlare dei ricoveri: abbiamo ospedalizzato 62 bambini affetti da Covid a gennaio 2022, il doppio rispetto ai 31 di dicembre 2021. Al momento ne abbiamo 7, anzi 8 visto che uno è entrato nella mattinata di oggi, mercoledì 2 febbraio».

Covid per caso e personale

La parola torna infine a Giuseppe Dal Ben per gli ultimi due aggiornamenti: «Dei 156 ricoverati sono ben 56 i "Covid per caso", vale a dire il 36%. Sul fronte del personale, invece, sono 302 i positivi, tra cui 121 infermieri, 37 medici e 55 specializzandi, e 177 i sospesi visto che 76 sono rientati: di questi 36 perché si sono nel frattempo vaccinati, mentre gli altri 40 solo perché hanno contratto il Covid».