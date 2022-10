Covid, è corsa ai tamponi: numeri raddoppiati, e positività oltre il 40%

Si capisce anche (se non soprattutto) da questo dato, che il Covid è tornato prepotentemente a battere: i tamponi realizzati dall'Ulss 6 Euganea sono pressoché raddoppiati nel giro di tre settimane.

Tamponi

Il dato fornito dall'azienda sanitaria locale - e riportato da "Il Gazzettino" - non lascia spazio ai dubbi: dai 3.808 realizzati nei centri adibiti allo screening il 15 settembre si è passati ai 6.623 del 4 ottobre. Un trend che si nota in tutta la sua importanza anche nelle 167 farmacie che nel Padovano effettuano test antigenici rapidi: sono 1.660 e 2.088 quelli realizzati rispettivamente il 29 settembre e il 6 ottobre. In questo caso si aggiunge un ulteriore dato, altrettanto significativo: quelli risultati positivi il 29 settembre sono stati 674, ovvero il 40%, mentre il 6 ottobre la percentuale sale addirittura al 43% (894 i positivi). Numeri che certificano un record, di quelli tutt'altro che invidiabili: si tratta dell'incidenza più alta raggiunta nelle farmacie dall'inizio dell'effettuazione dei tamponi.