Covid, in aumento nel Padovano i ricoveri e le positività sia nelle case di riposo che tra gli operatori

Il riepilogo del venerdì: sia l'Azienda Ospedaliera di Padova che l'Ulss 6 Euganea hanno tenuto un punto stampa di aggiornamento sulla situazione Covid.

Azienda Ospedaliera

Per quanto riguarda l'Azienda Ospedaliera sono 188 i pazienti ricoverati di cui 118 in area medica, 4 in area chirurgica, 38 in terapia subintensiva e 28 in terapia intensiva (dove i non vaccinati sono 23). Preoccupa anche l'aumento dei positivi tra il personale medico-sanitario: sono infatti saliti a 323. Il direttore generale Giuseppe Dal Ben annuncia quindi che «giovedì 13 gennaio è iniziata la somministrazione domiciliare della pillola anti-Covid sui primi positivi» passando poi al fronte vaccinale: «Abbiamo organizzato un Open Day sabato 15 e domenica 16 dalle 8.30 alle 14 in Pediatria per la fascia 5-11 anni».

Ulss 6 Euganea

Anche l'Ulss 6 Euganea organizza l'Open Day nel weekend: dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 20 al padiglione 6 della Fiera di Padova, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 a Cittadella (Palazzo dello sport in via Gabrielli) ed Este (Chiostro degli Zoccoli in via Consolazioni). Per quanto riguarda i ricoverati negli ospedali di Schiavonia, Cittadella, Camposampiero e Piove di Sacco sono 135 di cui 20 in terapia intensiva (15 dei quali non vaccinati). Anche l'azienda sanitaria locale, inoltre, ha iniziato la somministrazione della pillola anti-Covid: destinatari cinque positivi, che stanno reagendo bene alla cura (registrato solo un caso di nausea transitoria). Il direttore sanitario Aldo Mariotto aggiorna quindi la situazione nelle case di riposo: «I casi sono aumentati, visto che al momento abbiamo 135 ospiti e 142 operatori positivi: la più colpita è la Santa Tecla di Este con 34 anziani e 10 operatori positivi, segiuta dalla Don Orione di Trebaseleghe con 25 anziani e 14 operatori positivi e dalla Rsa di Galzignano Terme con 28 anziani e 10 operatori positivi». Per quanto riguarda le scuole, infine, ci sono 172 classi interessate da casi di cui 52 in quarantena - soprattutto tra asili nido e scuole dell'infanzia - e 120 in sorveglianza o autosorveglianza tra elementari, medie e superiori con circa 3mila studenti coinvolti.