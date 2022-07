Vaccini anti-Covid, aperte le prenotazioni per la quarta dose per gli Over 60

Quarta dose, si parte: in coerenza con la circolare Ministeriale e le disposizioni Regionali inerenti l'estensione della quarta dose di vaccini anti-Covid a tutti gli ultra60enni e ai soggetti di età maggiore ai 12 anni ad elevata fragilità (esenti da ticket) è possibile procedere alla prenotazione obbligatoria a questo link.

Quarta dose

Con un importante sforzo organizzativo e gestionale, l'Ulss 6 Euganea garantisce l'erogazione della quarta dose agli over 60 già nella giornata di oggi, mercoledì 13 luglio, nel padiglione 6 della Fiera di Padova. La disponibilità di altre sedi verrà via via comunicata sul sito internet aziendale www.ulss6.veneto.it.