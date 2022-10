Covid, sequenziato a Padova il primo caso di variante Cerberus

Giusto per non farsi mancare nulla: è stato sequenziato anche a Padova il primo caso di persona positiva al Covid causa variante "Cerberus".

La notizia arriva dall'Azienda Ospedaliera: ad aver contratto la variante Cerberus (che secondo gli esperti diventerà quella predominante nel giro di poche settimane, scalzando l'Omicron) è una persona di circa 60 anni, già positiva da qualche giorno e paucisintomatica, per cui non è stato necessario il ricovero in ospedale. Nonostante ciò, dal fronte del virus arrivano tendenzialmente buone notizie dato che sono in calo non solo i positivi - sia gli attuali che i nuovi - ma anche i posti letto occupati all'ombra del Santo: sono in tutto 69, dei quali 61 in area medica, 3 in terapia subintensiva e 5 in terapia intensiva. Emblematica anche la percentuale dei Covid per caso, ovvero quei pazienti che scoprono di aver contratto il virus in seguito a ricoveri per altre motivazioni: sono 53, ovvero il 77%.