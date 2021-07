Allo studio il caso di un 80enne rientrato da Santo Domingo: gli aggiornamenti Covid

Continua lo screening a tappeto dell’Ulss 6 Euganea sui nuovi casi di variante Covid. Si studia il caso di un 80enne rientrato da Santo Domingo.

L’aggiornamento

Secondo le informazioni fornite venerdì 2 luglio dall’Ulss 6 Euganea, allo studio dell’Istituto Zooprofilattico c’è il caso di un uomo di 80 anni di Padova appena rientrato da Santo Domingo. È ricoverato in rianimazione in Azienda ospedaliera e pare abbia fatto un vaccino all’estero non registrato in Italia. Attualmente si contano 9 positivi con variante brasiliana residenti in un condominio all’Arcella oltre a 10 loro contatti; dal focolaio dell’Isola Verde, con variante Delta, sono positivi 6 bambini, 2 adulti dello staff e un contatto; sono 3 i positivi del centro estivo Padova Nuoto e altri 3 di quello di San Paolo; si aggiungono 3 positivi con variante Delta a San Giorgio in Bosco e 2 a Taggì.