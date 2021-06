«Ricoverata in Terapia intensiva una 49enne padovana con variante Delta»: l'annuncio

«Il virus continua a circolare e a volte pesta forte, e questo è proprio uno di quei casi». Nel corso del consueto punto stampa del martedì Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, annuncia così il ricovero in terapia intensiva - effettuato ieri - di una 49enne padovana colpita dalla variante Delta, ovvero quella indiana (nonché la più temuta).

Variante Delta

Il dg Dal Ben sottolinea: «Ci sono cinque persone attualmente positive ricoverate nel nostro ospedale, di cui tre in area non critica: hanno rispettivamente 37, 65 e 87 anni, una di loro aveva già ricevuto la prima dose di Pfizer una decina di giorni fa mentre un'altra aveva già fatto il vaccino cinese ricevendo entrambe le dosi ad aprile. Per quanto riguarda la terapia intensiva alla 32enne ricoverata da settimana scorsa si è aggiunta ieri una 49enne, padovana e non vaccinata, che è arrivata in pronto soccorso con un quadro clinico così importante da essere subito trasferita in area critica. Stiamo ancora finendo la sequenziazione del suo tampone, ma con ogni probabilità è stata colpita dalla variante indiana, quella Delta. Per quanto riguarda le altre persone ricoverate tre hanno la variante Alfa - inglese e una la variante Gamma - brasiliana».