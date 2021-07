«Variante Delta al 97% in Veneto»: l'indagine dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie

La variante delta del virus SARS-CoV-2 in Veneto ha una prevalenza del 97,2%: è questo il dato che emerge dell’ultima indagine rapida condotta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sulla prevalenza delle varianti di SARS-CoV-2 e coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Delta

Sono stati analizzati e sequenziati i genomi completi di 144 campioni positivi SARS-CoV-2, provenienti dai laboratori di microbiologia delle Ulss venete, notificati il 20 luglio 2021. I virus presenti nei campioni appartengono a tre varianti diverse, di cui due VOC (variants of concern, variante preoccupante) e una VOI (variants of interest, variante di interesse):

140 delta (B.1.617.2), VOC

3 alfa (B.1.1.7), VOC

1 (B.1.621), VOI - variante inizialmente identificata in Colombia

Anche i campioni analizzati per l’attività routinaria nell’ambito del monitoraggio regionale (periodo 7-19 luglio) confermano questa tendenza: su 188 campioni sottoposti a caratterizzazione dell’intero genoma, 178 sono stati caratterizzati come variante delta, con una prevalenza pari al 94,7%; 10 campioni appartengono invece alla variante alfa (prevalenza 5,3%). «L'avanzamento della variante Delta è sorprendente - dichiara la Dg Antonia Ricci - ha praticamente soppiantato la variante Alfa (inglese) in poche settimane, ma è un dato che ci aspettavamo. In un mese siamo passati da una prevalenza dell’11% al 97% di oggi: siamo di fronte a una variante altamente contagiosa che si diffonde rapidamente. La vaccinazione sta impedendo che i ricoveri e i decessi crescano con la stessa rapidità, e la diminuzione dei contagi che stiamo vedendo in questi giorni nel Regno Unito dimostra chiaramente l’efficacia della campagna vaccinale. È importante in questa fase vaccinare anche i giovani, che oggi sostengono la circolazione del virus».