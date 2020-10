Ascierto, FdI: «Covo di spacciatori in via del Pescarotto, necessario intervenire subito»

È una piccola apertura in mezzo all’edera. Si accede ad un piccolo sentiero creatosi a suon di passi e ci si ritrova di fronte al rudere di una casa, della quale rimangono a malapena i muri. Qui, denuncia Fratelli d’Italia, c’è un covo di spacciatori.

Il covo

Siamo in via del Pescarotto, di fronte all’hotel B&B. Per terra ci sono rifiuti di ogni genere, vestiti, bottiglie, anche un vecchio modem adsl. «È un’indecenza – dice Filippo Ascierto, responsabile nazionale per la sicurezza di Fratelli d’Italia – Qui da mattina a sera nascondono la droga e vengono a farsi. È impensabile che in una città come Padova ci siano luoghi come questo. Dicono che il rudere sia tutelato dalla Soprintendenza: vanno tutelati i padovani, altrochè». La richiesta è di smantellare il covo e a questo proposito i consiglieri comunali del partito stanno preparando un’interrogazione da presentare al prossimo consiglio comunale.