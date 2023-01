Crea scompiglio al supermercato: messo ko soltanto dal taser

Messo al tappeto con un dardo lanciato dal taser. Un quarantaduenne esagitato ha seminato il panico dentro un supermercato di via Roma a Brugine. Di fronte ai carabinieri ha cominciato ad essere ancora più violento, poi la resa. E' un uomo di 42 anni residente in paese, nullafacente, già noto alle forze dell'ordine.

La storia

E' successo tutto ieri mattina, 24 gennaio in un market di Brugine. Alla centrale operativa del 112 è arrivata la telefonata di uno dei responsabili dell'esercizio commerciale che ha riferito di un individuo visibilmente alterato che stava mettendo a rischio la sicurezza dei presenti. Sul luogo della segnalazione si è portata una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Piove di Sacco. Di fronte al personale in divisa il quarantaduenne invece di scendere a miti consigli è diventato ancora più violento, proferendo frasi senza senso e colpendo a più riprese i militari. Quando la situazione è apparsa ormai fuori controllo e era concreto il rischio che accadesse qualcosa di grave uno dei due carabinieri ha estratto il taser e l'ha colpito, non prima di aver avvertito l'esagitato. Portato in caserma il quarantaduenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.