Cresce anche a Padova il numero dei biglietti della Lotteria Italia acquistati

Vendite in aumento del 36,3% in Veneto per la Lotteria Italia, che chiude l'edizione 2021 con 401.760 biglietti venduti.

Biglietti

Tra le province, come emerge dai dati dell'Agenzia Dogane e Monopoli elaborati da agipronews, si conferma leader Verona con 119.780 tagliandi, il 57,6% in più rispetto allo scorso anno. Netto anche l'incremento a Venezia e provincia, con 80.240 biglietti (+41,2), mentre Rovigo conquista un +34,6% a 18.740 tagliandi. Padova raggiunge quota 74.800 (+28%), seguita da Treviso a 47.860 (+26,1%), mentre a chiudere sono la provincia di Vicenza (50.360, +18%) e quella di Belluno (9.980, +10,6%). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia