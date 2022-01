Covid, Crisarà risponde a Flor: «Venga lui a fare i tamponi»

«Flor? Venga lui a fare i tamponi invece di guardare le percentuali. Non abbiamo il tempo materiale per farli, mica vendiamo supposte»: è un fiume in piena Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Padova, che risponde per le rime a Luciano Flor, direttore generale della sanità veneta, il quale aveva criticato lo scarso contributo di medici di base e pediatri nella realizzazione dei tamponi.

Sospensioni

Dopo lo sfogo iniziale Crisarà vira su un altro argomento spinoso, ovvero quello della sospensione dei medici no-vax: «Abbiamo provveduto a inviare 558 comunicazioni tramite posta elettronica certificata ad altrettanti colleghi che sarebbero privi di immunizzazione, e abbiamo ricevuto 363 risposte: le stiamo verificando e sembrano tutte dimostrare che questi medici sono in regola. Quanti saranno i sospesi? Ne prevediamo 150, che andrebbero ad aggiungersi agli 80 gia fermati: erano di più nelle scorse settimana, ma alcuni si sono convinti e hanno proceduto alla vaccinazione mentre altri sono stati reintegrati semplicemente perché hanno preso il Covid e quindi adesso sono in possesso del green pass. Queste ultime situazioni rappresentano un paradosso, e quindi come Ordine le monitoreremo con attenzione perché se dopo tre mesi non decidono di immunizzarsi la sospensione tornerà attiva».

Fuga

Il dottor Crisarà pone quindi l'accento su un'altra problematica, vale a dire la fuga generalizzata: «Solo questa settimana abbiamo autorizzato 14 trasferimenti all'estero. Mercoledì, inoltre, due medici di base entrati in servizio da appena due mesi hanno rassegnato le loro dimissioni, e non sono certo i primi. Sono segnali importanti: non nascondo che sono seriamente preoccupato per la tenuta del sistema sanitario pubblico».