Il passeggero ha una crisi epilettica, il conducente lo abbandona sul ciglio della strada

Lo ha spinto fuori dall'auto, preso dal panico. E lo ha abbandonato nella notte e in mezzo a una strada in preda a una crisi epilettica. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso aggravata

Il suo compagno di viaggio ha avuto una forte crisi epilettica e il conducente, invece di fermarsi e chiamare i soccorsi, l’ha scaricato sul ciglio della strada abbandonandolo. L’uomo è accusato di omissione di soccorso aggravata.

La vicenda

Era la notte tra il 17 e il 18 marzo. Intorno all’una un 49enne di San Martino di Lupari stava percorrendo la Sr 308 in zona Loreggia, diretto a Castelfranco Veneto. Con lui in auto c’era un 20enne tunisino che abita a Vedelago (Treviso) e aveva chiesto al 49enne un passaggio. Ma durante il tragitto si è sentito male. Sono cominciate le convulsioni e la crisi epilettica ha preso il via. Il conducente si è fatto prendere dal panico, ha fermato l’auto e ha spinto fuori il tunisino. È fuggito via a tutta velocità, abbandonandolo sul ciglio della strada. Alcuni passanti che hanno visto la scena hanno avvisato il 118 e un’ambulanza è andata a recuperare il malcapitato. I medici del pronto soccorso di Camposampiero gli hanno riscontrato un trauma cranico senza commozione e un’intossicazione da alcol. Ma non è finita qui perché sull’accaduto hanno indagato i carabinieri e martedì 23 marzo il 49enne è stato denunciato per omissione di soccorso aggravata.