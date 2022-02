Crisi epilettica in classe, arriva anche l'elisoccorso in aiuto della bambina

Mattinata di grande apprensione a Galliera Veneta: una bambina che frequenta la scuola elementare Monte Grappa ha avuto infatti una seria crisi epilettica che ha costretto gli insegnanti ad allertare il Suem 118.

Crisi epilettica

A darne notizia è "Il Gazzettino", che spiega come la piccola studentessa - soggetta a questo tipo di crisi - si sia sentita male durante le lezioni: il personale scolastico si è subito prodigato per stabilizzare le condizioni della bimba in attesa dell'arrivo dell'ambulanza e dell'elisoccorso, chiamati in fretta e furia. La crisi sì è fortunatamente risolta senza conseguenze, con la bimba che è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso venendo dimessa subito dopo.