La crisi idrica non è terminata: stop alle fontane, rischio siccità se non piove in inverno

L'ordinanza regionale riguardante l'emergenza idrica tanto vero che si continueranno a tenere chiuse le fontane e monitorato di continuo la situazione. «Se non avremo un inverno o un autunno piovoso, potremo trovarci in difficoltà con l'arrivo della primavera. L'emergenza idrica non è finita. C'è il 60% in meno di acqua e nei prossimi giorni continuerà a non piovere. Potremmo ritrovarci ad avere problemi di siccità anticipati a marzo rispetto a quanto accaduto a luglio dell'anno scorso». A pronunciare queste parole l'assessore Andrea Micalizzi, che evidenzia quanto l'emergenza idricia sia tutto fuorché risolta. «Dobbiamo da una parte imparare tutti ad un atteggiamento sempre più di risparmio, ma con gli enti di governo dobbiamo anche prepararci a trovare un equilibrio nuovo rispetto a questo tema. Non solo l'uomo ma anche flora e fauna hanno bisogno di acqua». Infine una considerazione. «Se la situazione perdura dovremo far fronte a una situazione di difficoltà sempre crescente».