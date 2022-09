Lutto a Palazzo Moroni, muore durante una cena con amici Cristina Baccarin

Lutto a Palazzo Moroni. Cristina Baccarin, 60 anni, dipendente comunale del settore Patrimonio, è morta la sera del 7 settembre dopo un grave malore avuto durante una cena con gli amici a Sottomarina. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi e la corsa in ambulanza all'ospedale di Chioggia. La donna era molto nota e stimata in Comune anche per il suo forte impegno nel sociale. I funerali si terranno oggi 13 settembre alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Bonaventura a Cadoneghe, dove la donna abitava con la famiglia. Lascia il marito Sergio, anche lui ex dipendente comunale, i figli Alessandro, con Giorgia e Federico, le sorelle Vitaliana, Gigliola e Paola, il cognato Beniamino, i nipoti e gli amici. Cristina Baccarin aveva da poco festeggiato i suoi sessant'anni e infatti la foto scelta dalla famiglia per ricordarla ell'epigrafe è proprio quella della sua ultima festa di compleanno.