Crollata parte di abitazione nel "borgo dee coeghe"

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre, c'è stato un crollo parziale di un'abitazione abbandonata in prossimità di Piazza Roma, a Montegrotto Terme, nel cosiddetto "borgo dee coeghe". La fuga di gas conseguente è stata gestita in maniera molto repentina dei tecnici addetti e sono intervenuti sul luogo la polizia locale i vigili del fuoco l'ufficio tecnico c?on la protezione civile. La zona in questione è messa in sicurezza grazie al lavoro dei nostri operai comunali e nei prossimi giorni con la proprietà si valuterà il da farsi per un eventuale abbattimento totale della casa dismessa. Non ci sono stati danni a cose o persone, la casa era disabitata da tempo.