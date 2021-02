Il CSV consegna 10 tablet all'Istituto Tartini

Mercoledì 3 febbraio alle 9 nella sede del Centro Servizio Volontariato in via Giovanni Gradenigo 10 saranno consegnati all'Istituto Comprensivo “Tartini” 10 tablet donati da Dussmann Service, azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica, per aiutare le studentesse e gli studenti nel difficile percorso della didattica a distanza. Sebbene molti alunni siano potuti tornare in classe, si rende sempre più necessario avere dispositivi a loro disposizione per assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Donazione

«Siamo felici di poter aiutare la comunità di Padova – afferma Francesco Garrubba, Direttore di Filiale Dussmann Service – diamo volentieri il nostro contributo in questo momento difficile per i lavoratori e le famiglie, e nel farlo ringraziamo il Comune di Padova, il CSV di Padova e Rovigo e la Diocesi per aver accettato la nostra iniziativa nell'ambito del progetto Per Padova noi ci siamo».

Amministrazione

«Questa donazione rappresenta un sostegno importante per le scuole e le alunne e gli alunni del nostro Comune. La necessità di garantire device alle famiglie più numerose o fragili è ancora oggi fondamentale per garantire parità di accesso alla didattica e favorire lo studio soprattutto in caso di quarantena prolungata degli insegnanti e delle classi. Ringrazio pertanto a nome dell'amministrazione comunale Dussmann service», afferma Cristina Piva, assessora all'istruzione del Comune di Padova.

CSV

«Grazie alla rete di associazioni, cooperative e volontari - conclude Emanuele Alecci, presidente del CSV di Padova e Rovigo - stiamo cercando di dare risposte concrete e puntuali in tutti i quartieri della città. Il contributo di ciascuno è fondamentale e in quest'ottica Dussmann conferma come anche il mondo profit, pur nelle difficoltà del momento, può essere strategico per fare in modo che nessuno nella comunità rimanga indietro».