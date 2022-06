Cucciolo di cane intrappolato con la testa nel cancello, salvato dai pompieri

La curiosità l'ha spinto a portarsi con la testa fuori della ringhiera. Quando è stato il momento di tornare indietro è rimasto incastrato. Momenti di apprensione oggi 30 giugno 2022 a Noventa Padovana in via Canova. Un cane razza Cocker è stato salvato dal tempestivo intervento dei Vigili del fuoco. Al momento dell'imprevisto i padroni dell'animale non erano in casa. L'allarme è stato dato dai vicini. Gli operatori del 115 hanno cosparso la testa e il collo del cane con del sapone liquido, poi con tutta la delicatezza del caso, l'hanno liberato. E' apparso spaventato, ma in perfetta forma. I residenti che hanno assistito al salvataggio si sono complimentati con i Vigili del fuoco per il lavoro svolto.