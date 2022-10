Una “cucina mobile” per distribuire pasti alle persone senza fissa dimora

Un servizio di "Cucina Mobile" per preparare e distribuire pasti caldi ai senzatetto in strada. Il food truck con forni e bollitori a bordo accompagnerà i volontari delle Unità di strada di Progetto Arca nella distribuzione serale di pasti caldi alle persone senza dimora. E' stata presentata questa mattina nel piazzale antistante la stazione di Padova. Presenti anche l'assessora al sociale, Margherita Colonnello e il vice sindaco Andrea Micalizzi.

L’idea della Cucina Mobile nasce dall’esperienza maturata sul campo, durante la pandemia, da parte degli operatori e dei volontari, che a fronte alla chiusura forzata di molti servizi hanno dovuto e voluto garantire pasti regolari, sani ed equilibrati a chi non ha modo di cucinarsi in autonomia.

La Cucina Mobile consegnerà direttamente in strada pasti caldi di qualità, appena cucinati con prodotti freschi e con proposte diversificate per un apporto nutrizionale sano ed equilibrato, oltre che per andare incontro alle varie esigenze culturali e religiose. Monoporzioni con primo e secondo a base di carboidrati, carne e verdure, a cui si aggiunge sempre una zuppa e un tè, e inoltre uno zainetto contenente una ricca colazione per la mattina successiva.

Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca: «Con la pandemia improvvisamente le persone che incontravamo in strada si sono trovate ancora più sole e isolate, con il rischio, a causa della chiusura delle mense, di saltare i pasti per giorni interi. La nostra risposta è stata mettere le ruote alla cucina e raggiungerli per offrire loro cibo in quantità e qualità ideali. Da allora il servizio della Cucina Mobile si è moltiplicato nel numero di pasti distribuiti e nel numero di città raggiunte».